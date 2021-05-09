Прага, 9 мая, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Компенсацию в размере миллиарда крон (порядка 350 млн руб.) намерены требовать власти Чехии у России, которая якобы причастна ко взрывам в чешском населённом пункте Врбетица в 2014 году. Об этом 9 мая заявила чешский министр финансов Алёна Шиллерова в эфире Чешского телевидения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Шиллерова «Наиболее подходящим решением вопроса является требование компенсации в соответствии с международным правом. Если мы пойдём путём, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет много времени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чешские власти неожиданно нашли виновного во взрывах на оружейных складах в Врбетице, которые произошли семь лет назад: ими «оказались» российские граждане. По версии чешских обвинителей, российские спецслужбы причастны ко взрывам. Обвинения вызвали обрушение дипломатических отношений с Москвой.