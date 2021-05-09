Омск, 9 мая, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Жители Большеуковского района Омской области, где 7 мая во время охоты пропал министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, сообщили, что видели в лесу медведей. Об этом сегодня, 9 мая, сообщают местные СМИ.

mubiz06 Рычащий медведь ,

Напомним, что два дня назад министр здравоохранения Омской области Мураховский отправился на охоту в Большеуковском районе. Он выехал с территории охотничьей базы на квадроцикле — назад он уже не вернулся.

Сейчас Мураховского активно ищут более сотни силовиков, вскоре к поискам присоединятся волонтеры. используются вертолеты и техника повышенной проходимости — леса в районе поисков заболочены.

В 6,5 километрах от базы был найден квадроцикл Мураховского. Самого министра пока не нашли.

Местные жители сообщают, что в окрестных лесах в последние дни видели медведей.