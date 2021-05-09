Санкт-Петербург,
9 мая 2021, 21:50 — REGNUM В День Победы пресс-служба Западного военного округа пригласила петербургского фотокорреспондента ИА REGNUM подняться на борт многоцелевого вертолёта Ми-8, который в парадном строю вместе с другими вертолетами и самолетами прошел над центром Петербурга в ходе авиационной части парада Победы.
Вертолёты вылетели на парад с военного аэродрома в Пушкине под Петербургом.
Взлёт вертолета Ми-8
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолеты Ми-8 готовы к вылету
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолеты Ми-8 готовы к вылету
Дарья Драй © ИА REGNUM
Многоцелевой вертолет Ми-8
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военный вертолетчик перед вылетом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Многоцелевые вертолеты Ми-8 перед вылетом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолеты Ми-8 готовятся к взлёту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лётчики взяли с собой портреты своих близких, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, прикрепив портреты к остеклению кабины и разместив их внутри кабины.
Летчик с портретами родственников — участников войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Возглавил строй авиации тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, остающийся крупнейшим вертолётом в мире.
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 — флагман авиационной части парада Победы в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
За флагманом шли звенья транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».
Ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52 готовятся к взлёту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 взлетает
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 набирает высоту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 удаляется от аэродрома взлёта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военно-транспортную авиацию представляли самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребительную авиацию — самолёты Су-30, Су-35, Су-34 и МиГ-31.
Многоцелевой вертолет Ми-8 над центром Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
В общей сложности в мирном небе над Петербургом в парадном строю пролетели 30 единиц авиатехники.
Вертолет и самолет в небе над Петербургом в ходе авиационной части парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военно-транспортный самолет над Петербургом в ходе авиационной части парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8 над Финским заливом после прохождения над центром Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
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