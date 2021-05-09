9 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 21:50 — REGNUM В День Победы пресс-служба Западного военного округа пригласила петербургского фотокорреспондента ИА REGNUM подняться на борт многоцелевого вертолёта Ми-8, который в парадном строю вместе с другими вертолетами и самолетами прошел над центром Петербурга в ходе авиационной части парада Победы.

Вертолёты вылетели на парад с военного аэродрома в Пушкине под Петербургом.

Взлёт вертолета Ми-8 Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ми-8 готовы к вылету Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ми-8 готовы к вылету Дарья Драй © ИА REGNUM Многоцелевой вертолет Ми-8 Дарья Драй © ИА REGNUM

Военный вертолетчик перед вылетом Дарья Драй © ИА REGNUM

Многоцелевые вертолеты Ми-8 перед вылетом Дарья Драй © ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 готовятся к взлёту Дарья Драй © ИА REGNUM

Лётчики взяли с собой портреты своих близких, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, прикрепив портреты к остеклению кабины и разместив их внутри кабины.

Летчик с портретами родственников — участников войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Возглавил строй авиации тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, остающийся крупнейшим вертолётом в мире.

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 — флагман авиационной части парада Победы в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

За флагманом шли звенья транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52 готовятся к взлёту Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 взлетает Дарья Драй © ИА REGNUM Вертолет Ми-8 набирает высоту Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолет Ми-8 удаляется от аэродрома взлёта Дарья Драй © ИА REGNUM

Военно-транспортную авиацию представляли самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребительную авиацию — самолёты Су-30, Су-35, Су-34 и МиГ-31.

Многоцелевой вертолет Ми-8 над центром Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В общей сложности в мирном небе над Петербургом в парадном строю пролетели 30 единиц авиатехники.

Вертолет и самолет в небе над Петербургом в ходе авиационной части парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Военно-транспортный самолет над Петербургом в ходе авиационной части парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM Вертолет Ми-8 над Финским заливом после прохождения над центром Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Воздушный строй парада в Петербурге — фото с борта вертолёта