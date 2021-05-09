9 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:12 — REGNUM Решение жителей Киева принести цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты властей, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 9 мая в социальной сети Facebook.

Соколов А. Победоносной красной армии слава! 1945

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Уважение ветеранам Великой Отечественной войны! Спасибо за Победу!» — пишет Камила Б.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены тем, что украинские власти придумали повод для того, чтобы отвадить своих граждан публично отпраздновать День Победы. Люди рады, что жители Киева наплевали на ограничения своих руководителей.

«Мой отец воевал, мама работала в тылу на военном заводе. Рассказывали мне, как было тяжело, но они выжили, выдержали все тяготы. Никогда не пойму, как можно не уважать ветеранов, никогда», — написала Татьяна Б.

Советские солдаты идут по Крещатику в освобожденном Киеве, 1943 год

Часть людей убеждена, что власть на Украине люто ненавидит подвиг советского солдата, потому что он подарил всему миру свободу и нанёс сокрушительный удар по нацистской гадине.

«Молодцы киевляне! Несмотря на старания нынешних нацистских украинских властей предать забвению великий подвиг советского народа 1941−1945 годов, чтят память отдавших жизни за нашу общую Победу! Слава народам СССР, победившим фашизм! С праздником всех!» — поздравляет Andrey S.

Ряд пользователей оказались рады тому, что данная акция прошла без провокаций со стороны украинских радикалов. Люди считают, что такой великий праздник не имеет права быть проигнорирован.

«Слава богу! Им разрешили пройти как людям, в форме, с наградами, с георгиевскими ленточками наверняка. Нельзя запретить такой Великий Праздник 9 мая!» — отметила Зоя З.

Советские солдаты ведут уличный бой в Киеве. Ноябрь 1943

Отдельные пользователи отметили, что не всё прошло так гладко. Украинские правоохранители зорко бдят за тем, чтобы жители Украины ни в коем случае не использовали советские символы, при этом потакая тем, кто использует символы нацистские.

«Только за вчерашний день правоохранители возбудили три уголовных дела из-за красных флагов и георгиевских ленточек. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.» А на «зигующего» 16-летнего подростка перед ветераном — административку за мелкое хулиганство, т. е. — пожурили, что попался», — указал Николай У.

Нашлись и те, которые надеются, что скоро Украина сбросит с себя фашиствующего кровопийцу и справедливость наконец-то восторжествует.

Богаткин В.В. Советские войска в Берлине. 1946-1948

«История расставит всё на свои места. Были времена, когда на фюрера возлагали определенные надежды, потом каялись и втихаря молились на советского солдата. Сейчас простые украинцы проявляют акт мужества, честно, я горжусь вами!» — пишет Viki M.

Напомним, 9 мая РИА Новости опубликовало информацию, согласно которой жители Киева принесли цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты со стороны властей.