9 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:18 — REGNUM Решение общественного деятеля, публициста и правоведа Татьяны Монтян пройтись по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане оставили своё мнение по этому поводу 9 мая в социальной сети Facebook.

Шествие «Бессмертного полка» в Донецке Denis-pushilin.ru

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«Правильно! Пусть будет стыдно, если ещё стыд есть у этого так называемого неуважаемого Зеленского. Ладно, шучу, нет у него, конечно, никакого стыда! Поэтому пусть уж лучше мы помолимся об упокоении его дедушки», — поделилась своим мнением Зинаида З.

Многие пользователи считают, что действующий президент Украины банально недостоин того, чтобы нести портрет своего деда в акции «Бессмертный полк». Люди указали на том, что именно при Зеленском на улицы Киева вернулись нацисты.

«Молодец. Пусть совесть его сожрёт. Зеленский позорит своего Деда. Не дай бог людям таких потомков», — написала Елена Е.

Татьяна Монтян с портретом Семёна Зеленского. Донецк Цитата из t.me/donbassr

Некоторые комментаторы выразили своё непонимание, почему получилось так, что дед сражался против нацизма, а его внук теперь их воспевает.

«Очень умно поступила Татьяна! Дед Зеленского герой. Жаль Иванов, не помнящих родства. А Зеленский именно таким стал. Пусть дед его покоится с миром», — указала Светлана Н.

Часть людей убеждена, что предки не должны быть повинны в том, что делают потомки, но ведь почему-то же получилось так, что президент Украины получился таким, каким он получился. Кто-то к этому всё-таки приложил руку, отметили люди.

Шествие «Бессмертного полка» в Донецке Denis-pushilin.ru

«Дед за внука не отвечает. Хотя как же его воспитывали родители? Что-то случилось с людьми, что они предали своих отцов и дедов», — считает Юрий Б.

Ряд пользователей убеждён, что на Украине уже давно невозможно то, что происходит в Донбассе. Люди считают, что жители ДНР и ЛНР верны заветам своих предков, чего не скажешь насчёт жителей Украины, растоптавших могилы своих героев-победителей.

«Печально, что большая Украина оказалась под нацистским гнётом, а настоящая живая Украина осталась на Донбассе. Зеленский сам должен был нести портрет своего деда, но он уже давно потерял человеческий облик. Слава деду и позор его внуку!» — отметил Олег Е.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Неужели сами украинцы не могут справиться с сотней выродков у власти? Они же будут размножаться, и когда их станет много, они уже вообще никого жалеть не будут», — предполагает Андрей С.

В большинстве своём граждане поддержали решение Монтян пройтись с портретом родственника президента Украины. Люди убеждены, что если дети забыли своих дедов-героев, то другие люди всё ещё чтут память о них.

«Позор Зеленскому и подобным манкуртам! Всех нормальных людей с Днём Победы!» — пишет Лидия П.

Напомним, 9 мая РИА Новости опубликовало информацию о том, что общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского.