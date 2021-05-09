Тверь, , 21:28 — REGNUM В Твери во время парада Победы 9 мая его юная участница потеряла туфлю, однако не сбилась со строевого шага и продолжила маршировать с улыбкой на лице. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение поощрить девушку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Ученица 11-го кадетского класса Тверской школы безупречно прошла в парадном строю, несмотря на нештатную ситуацию. Девушка не нарушила строй, прошла маршем вместе со всеми тверскими кадетами. Мы обязательно поощрим юную участницу Парада в Твери, проявившую настоящую выдержку», — сказал глава региона.

Как уточнили в пресс-службе, девушка маршировала в строю Тверской кадетской роты школы № 16. При прохождении расчёта напротив трибуны с почётными гостями у курсантки слетел ботинок с одной ноги, однако девушка продолжила маршировать. Сама девушка позже пояснила, что впервые принимала участие в Параде Победы и навсегда запомнила напутствие командиры роты «в любой ситуации продолжать маршировать».

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Тверской области, как и во всех регионах России, широко отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.