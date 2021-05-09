Марибор, Словения, 9 мая, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Почти в самом центре Европейского Союза, находится самое западное славянское государство, где не забывают о совместной борьбе во Второй мировой войне с фашизмом и об общей Великой Победе. Здесь и сегодня сохраняют память о совместном подвиге бойцов Красной Армии и югославских партизан, плечом к плечу сражавшихся против «коричневой чумы» нацизма. Эта страна — Республика Словения, где бережно сохраняют память о павших советских солдатах, о погибших борцах сопротивления народно-освободительного движения Югославии и о всех жертвах нацизма и фашизма. Именно в столице Словении Любляне, в 2016 году президентом России Владимиром Путиным и президентом Словении Борутом Пахором был открыт памятник «Сынам России и Советского Союза погибшим в Первой и Второй мировых войнах на территории Словении».

Открытие художественной выставки «Летопись Победы» из фондов Музея Победы в Москве

Несмотря на эпидемиологические противоковидные ограничения и эпидемию беспамятства, охватившую некоторые страны Европейского Союза, в Словении прошли торжественные мероприятия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войне, а также освобождения городов Любляны и Марибора от фашистской оккупации.

Открытие художественной выставки «Летопись Победы» из фондов Музея Победы в Москве

В здании Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, 9 мая состоялось открытие художественной выставки «ЛетописьПобеды» из фондов Музея Победы в Москве. Основа выставки — это копии уникальных художественных полотен из фондов Музея, созданные советскими живописцами в годы войны и послевоенные десятилетия. При отборе из фондов музея данных произведений изобразительного искусства учитывалась не только степень их художественности, но и высокая мера соответствия историческим реалиям.

Представленные фотокопии полотен раскрывают ключевые темы и события войны: крупные военные операции, партизанское движение, блокада Ленинграда, медицинский подвиг в госпиталях и трудовой в глубоком тылу. Ведущим лейтмотивом выставка является прославление Победы и Победителей, а также утверждение труда, мира и созидания.

В экспозиции выставки картина «Фронтовые дороги» выпускника ВХУТЕМАСа и участника обороны Москвы Александра Богданова, серия работ о жизни тыла Алексея Жабского, полотна «Снова жизнь» и «Лихолетье» народных художников СССР Алексея и Сергея Ткачёвых и многие другие художественные работы.

Открытие художественной выставки «Летопись Победы» из фондов Музея Победы в Москве

Открыл выставку Посол Российской Федерации в Республике Словения Тимур Эйвазов. В здании, где прошло открытие выставки с 1941 по 1943 год находился нацистский «лагерь смерти» Шталаг 18Д, в стенах которого погибло более пяти тысяч советских военнопленных. В своем выступлении Посол России подчеркнул, как важно сохранять историческую правду о Второй мировой войне, чтобы преступления нацизма никогда больше не повторились.

Количество участников торжественного мероприятия было ограничено, согласно действующим в Словении противоэпидемиологическим ограничениям. Но, не смотря на это, почтить память о совместной Победе и память павших в той страшной войне, пришли известные в городе ученые, политики, деятели культуры.

К участвующим в мероприятии гостям, обратился мэр города Марибора Саша Арсенович. В своем поздравление к участникам мероприятия он отметил, как важно вместе Словении и России сохранять память о тех страшных событиях.

Открытие художественной выставки «Летопись Победы» из фондов Музея Победы в Москве

«Учитывая вызовы современности, городские власти Марибора постараются сделать все для сохранения и развития Международного исследовательского центра Второй мировой войны. Наше желание, чтобы как можно больше жителей нашего региона, прежде всего молодых людей, познакомилось с экспозицией центра. Мы будем рады создавать вместе школьные программы, чтобы донести до новых поколений историческую правду о той войне» сказал господин Арсенович в своем выступлении.

На открытии выставки было зачитано поздравление директора Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александра Школьника.

Перед открытием выставки делегация Посольства России в Словении, Российского центра науки и культуры в Любляне, представители мэрии города и Международного исследовательского центра Марибора, приняли участие в совместном возложение венков, в память о жертвах фашизма во Второй мировой войне, на городском кладбище Марибора и у мемориального стенда «лагеря смерти» Шталаг 18Д.

«Это правильно, что вместе мы храним память об исторической правде и отдаем ей дань уважения. Это необходимо» — сказал в заключении мероприятия директор МИЦ Марибор г-н Янез Уйчич.