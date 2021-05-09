Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на советскую песню «Любимый город». Ролик доступен с 9 мая на YouTube-канале музыканта.

Клип был снят в Эрмитаже. За несколько часов его посмотрели более 240 тыс. человек, благодаря чему ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

Как сообщало, в апреле Тилль Линдеманн перепел песню «Любимый город», известную в исполнении Марка Бернеса. По словам кинорежиссёра Тимура Бекмамбетова, версия Линдеманна станет одним из саундтреков к фильму «Девятаев».

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