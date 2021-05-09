Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM В честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», второй раз запустил акцию «Мечты победителей». В рамках нее была исполнена мечта жительницы блокадного Ленинграда 93-летней Галины Ивановны Дектеренко, которая мечтала преобразиться и устроить «день красоты».

Галина Ивановна не растеряла любовь к жизни и на любые, даже самые с виду незначительные, события реагирует искренне и с радостью. И это несмотря на блокадное детство и войну.

Вчера волонтеры акции «Мечты победителей» исполнили её заветную мечту: пригласили стилистов и визажистов и устроили для Галины Ивановны и её подруги портретную фотосъемку.

О себе участница акции говорит так: «Я родилась в 1928 году в Ленинграде, там и встретила войну. Тогда мне было всего 14 лет. Мой папа участвовал в Советско-Финляндской войне, получил серьезное ранение и поэтому на фронт его уже не взяли. Но во время Великой Отечественной войны свой вклад он всё же внёс».

По словам Галины Ивановны, её отец работал в тылу, на Судостроительном заводе имени Андре Марти, который в годы войны перепрофилировали. Только за второе полугодие 1941 года рабочие завода, в числе которых был и папа Галины Ивановны, изготовили более тысячи батальонных минометов. Её отец, кроме работы, ездил за город — перекапывать поля, а вечерами помогал в заводских столовых — паял котлы.

«За это ему перепадало немного пригоревших остатков пищи. Так вот и выживали всей семьей, еще и соседям помогали во время блокады, — рассказала Галина Ивановна журналистам.

В семье их было трое детей. Помимо неё — еще два младших брата. Вот за ними и присматривала Галина Ивановна.

Напомним, «Мечты победителей» — это акция, организованная Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» в честь 75-летия Великой Победы в 2020 году. В текущем году акция продолжит свою работу в период с 1 по 31 мая в честь 76-ой годовщины праздника.

Цель акции — исполнить заветные желания ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Заветные желания будут исполнены в рамках данной акции по всей стране.

В прошлом году было исполнено 53 нематериальные мечты в 16 регионах страны. И это — с учетом ограничений, которые наложила на всех пандемия. Участниками акции стали не только ветераны, но и все, кто имел непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Все это стало возможным благодаря волонтерам, которые помогали одарить заботой и вниманием тех, кто в прошлом рискнул своими жизнями ради нашего спокойного настоящего.

В этом году участниками акции могут статьветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашизма, жители блокадного Ленинграда.