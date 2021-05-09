Лос-Анджелес, США, , 21:30 — REGNUM Беременная Меган Маркл впервые появилась на телевидении после скандального интервью с журналисткой Опрой Уинфри. Она выступила с речью на концерте Global Citizen's Vax Live, посвященного возможности всем жителям Земли получить вакцину от коронавируса.

Из-за беременности Маркл не смогла посетить мероприятие лично, однако, она записала видеообращение. «Женщины, особенно цветные женщины, видели, как поколение экономической выгоды было уничтожено. С начала пандемии почти пять с половиной миллионов женщин потеряли работу в США, и еще 47 миллионов женщин во всем мире, как ожидается, окажутся в крайней нищете… Они нуждаются в поддержке», — сказала Маркл в своей речи.

Добавим, что зрители заметили дорогие аксессуары Меган Маркл в видеообращении: серьги, часы и браслеты Cartier и Jennifer Meyer, а также ожерелье Awe Inspired. Их общая стоимость оценивается более $30 тыс.

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