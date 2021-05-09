Турин, Италия, , 21:11 — REGNUM 9 мая в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» состоится центральный матч 35-го тура итальянской Серии А по футболу сезона 2020/21 «Ювентус» — «Милан». На матч назначена бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент «Ювентус» с 69-ю очками занимается четвертую позицию в турнирной таблице Серии А. «Милан» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, де Лигт, Сандро, Куадрадо, Маккени, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Роналду, Мората.

Запасные игроки: Артур, Рэмзи, Дибала, Данило, Бонуччи, Пинсольо, Демирал, Бернандески, Кулушевски, Буффон.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Эрнандес, Томори, Кьер, Беннасер, Кессье, Чалханоглу, Салемакерс, Диас, Ибрагимович.

Запасные игроки: Тэтэрушану, Далот, Тонали, Манджукич, Ребич, Романьоли, Хауге, Леау, Мейте, Калюлю, Крунич, Габбиа.

В первом круге «Ювентус» одержал уверенную победу над «Миланом» в рамках 16-го тура Серии А со счетом 3:1.