Саранск, 9 мая, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов по телефону поздравил с Днём Победы и поблагодарил за ратный подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают на территории республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

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Михаил Борискин, который проживает в селе Горяевка городского округа Саранск, был призван на фронт в 1944 году. Воевал на Западном фронте — в Венгрии, где обеспечивал бесперебойную связь советского правительства с руководителями европейских государств. Домой, в Мордовию, вернулся в 1951 году сержантом, работал в сельском хозяйстве. Он рассказал, что родился в селе Киржеманы Атяшевского района, сейчас там осталось всего четыре ветерана войны.

В 1944 году был призван в ряды вооруженных сил и Пётр Кучаев, он служил на Дальнем Востоке, а затем в Германии. Выходец из села Чукалы является почетным гражданином Ардатовского района, имеет множество наград. Также всю жизнь занимается сельским хозяйством.

Михаил Романов попал на фронт в 1943 году, воевал в пулеметно-артиллерийском батальоне, после войны работал в колхозе. Воспитал восемь детей, имеет 10 внуков и 12 правнуков.

Виктор Куликов в 1943 году начал служить на Дальнем Востоке, принимал участие в освобождении Манчьжурии. На Сахалине еще семь лет служил после войны. Вернувшись в Мордовию, 44 года трудился у токарного станка на Саранском экскаваторном заводе.

Константин Винокуров попал на фронт в 16 лет — в 1942 году. Служил в артиллерийском полку. В феврале 1945 года при взятии крепости и аэродрома в Гданьске был тяжело ранен в ногу, которую пришлось ампутировать.

«От души поздравляю вас и всех, кто сегодня с вами празднует День Победы», — поздравлял ветеранов руководитель республики. Он пожелал всем собеседникам крепчайшего здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.

«Мы гордимся, что у нас в республике есть такие герои», — заявил Здунов.

ИА REGNUM, напоминает, ранее в Саранске состоялся концерт-реквием, в рамках которого прошла торжественная церемония возложения цветов. Затем состоялся парад Победы. На мемориальном кладбище Саранска у монумента «Скорбящая мать» память погибших на фронтах Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

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