10 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, , 09:31 — REGNUM 9 мая 2021 года Москва отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж ИА REGNUM с праздника.

В связи с ограничениями из-за коронавируса, массовые акции запрещены. Поэтому празднование дня Победы в Москве прошло без традиционной праздничной программы. Концерты не проводились. Также «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате.

Празднование Дня Победы началось с парада на Красной площади. В Москве 9 мая было холодно, ветрено, часто накрапывал дождь. Был риск, что самолеты и вертолеты не поднимутся в небо. Но парад прошел в полном составе: пешеходные войска, военная техника и авиация.

Празднование на Кузнецком мосту Дня Победы 9 Мая в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

После парада на Красной площади возвращение военной техники встречали жители и гости Москвы. Новый Арбат, Садовое кольцо, Красная Пресня — тротуары на этих улицах заполнились людьми с флажками и фотоаппаратами.

Коммунисты возлагают цветы к памятнику Жукову. Празднование Дня Победы 9 Мая в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ветеран у памятника Жукова. Празднование Дня Победы 9 Мая в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Около часа дня партия КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым должны были возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Но Александровский сад, Манежная площадь, Красная площадь были перекрыты. Что-то в согласовании пошло не так. И только около 14:30 коммунисты возложили цветы. Но не к могиле Неизвестного солдата, а к памятнику Жукову. В Александровский сад их не пустили. Только около 15:30 открыли Красную площадь и Александровский сад для всех желающих. Люди понесли цветы к Вечному огню и городам-героям.

Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата 9 мая 2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

9 мая 2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Смена караула у Вечного огня 9 мая 2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У Вечного огня в Александровском саду. Празднование Дня Победы 9 Мая в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Театральная площадь — одно из традиционных мест празднования Дня Победы и встреч ветеранов. Несмотря на отсутствие торжественных мероприятий, люди шли к Большому театру. Но ветеранов осталось совсем мало. Буквально единицы пришли. И тем, кто пришел, дарили цветы, поздравляли с праздником. Только в одном месте пели военные песни и танцевали. В основном люди гуляли, фотографировались. Несмотря на то, что акции «Бессмертный полк» в Москве не проводилось, много людей вышло с портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну.

Ветеран на Театральной площади. Празднование Дня Победы 9 Мая в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

9 мая 2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Парке Горького добровольцы поздравляли ветеранов и защитников отечества с праздником и дарили цветы. Волонтеры раздавали праздничные флажки.

Волонтеры поздравляют с праздником 9 Мая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM 9 мая 2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На Главной аллее ВДНХ проходит уличная выставка фотографий «Военная Москва Наума Грановского». На выставке зрители смотрели, как выглядела Москва во время Великой Отечественной войны.

Завершился праздник салютом в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Грандиозный салют прогремел на 16 площадках Москвы и длился 10 минут.