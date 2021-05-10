Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, 10 мая 2021, 09:31 — REGNUM 9 мая 2021 года Москва отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж ИА REGNUM с праздника.
В связи с ограничениями из-за коронавируса, массовые акции запрещены. Поэтому празднование дня Победы в Москве прошло без традиционной праздничной программы. Концерты не проводились. Также «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате.
Празднование Дня Победы началось с парада на Красной площади. В Москве 9 мая было холодно, ветрено, часто накрапывал дождь. Был риск, что самолеты и вертолеты не поднимутся в небо. Но парад прошел в полном составе: пешеходные войска, военная техника и авиация.
После парада на Красной площади возвращение военной техники встречали жители и гости Москвы. Новый Арбат, Садовое кольцо, Красная Пресня — тротуары на этих улицах заполнились людьми с флажками и фотоаппаратами.
Около часа дня партия КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым должны были возложить цветы к могиле Неизвестного солдата. Но Александровский сад, Манежная площадь, Красная площадь были перекрыты. Что-то в согласовании пошло не так. И только около 14:30 коммунисты возложили цветы. Но не к могиле Неизвестного солдата, а к памятнику Жукову. В Александровский сад их не пустили. Только около 15:30 открыли Красную площадь и Александровский сад для всех желающих. Люди понесли цветы к Вечному огню и городам-героям.
Театральная площадь — одно из традиционных мест празднования Дня Победы и встреч ветеранов. Несмотря на отсутствие торжественных мероприятий, люди шли к Большому театру. Но ветеранов осталось совсем мало. Буквально единицы пришли. И тем, кто пришел, дарили цветы, поздравляли с праздником. Только в одном месте пели военные песни и танцевали. В основном люди гуляли, фотографировались. Несмотря на то, что акции «Бессмертный полк» в Москве не проводилось, много людей вышло с портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну.
В Парке Горького добровольцы поздравляли ветеранов и защитников отечества с праздником и дарили цветы. Волонтеры раздавали праздничные флажки.
На Главной аллее ВДНХ проходит уличная выставка фотографий «Военная Москва Наума Грановского». На выставке зрители смотрели, как выглядела Москва во время Великой Отечественной войны.
Завершился праздник салютом в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Грандиозный салют прогремел на 16 площадках Москвы и длился 10 минут.