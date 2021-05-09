Валенсия, Испания, , 21:01 — REGNUM 9 мая в матче «Валенсия» — «Реал Вальядолид», проходившем в рамках 35-го тура испанской Примеры 2020/21, 30-летний нападающий сборной России Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте вместо Гонсалу Гедеша. Этот матч стал для футболиста сотым в составе «летучих мышей».

Денис Черышев перешел в «Валенсию» летом 2019-го года из «Вильярреала». «Летучие мыши» заплатили за футболиста 6 миллионов евро. За «Валенсию» Черышев также выступал в сезонах 2015/16 и 2018/19 на правах аренды.

Всего за 100 матчей Денис Черышев набрал 10+10 очков по системе гол+пас во всех турнирах.

Текущее соглашение российского спортсмена с «Валенсией» рассчитано до конца сезона 2021/22.