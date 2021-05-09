Нью-Дели, 9 мая, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Индии зафиксирована вспышка мукормикоза, также известного под названиями «черного грибка» и «черной плесени» на фоне обострения ситуации с распространением случаев заражения COVID-19, сообщает 9 мая India Today со ссылкой на минздрав Индии.

Больной COVID-19. Индия. xinhuanet.com

Инфекционное заражение вызывает грибок мукор, живущий на влажных поверхностях и ему подвержены люди, страдающие диабетом. Теперь фиксируется вспышка среди пациентов, переболевших коронавирусом. Болезнь сопровождается поражениями внутренних органов и кожи.

Рост случаев «черного грибка» уже привел к тому, что для заразившихся этой инфекцией требуется создавать отдельные помещения в больницах.

Напомним, за 7 мая в Индии было выявлено около 415 тыс. случаев заражения коронавирусом.