Уагадугу, , 20:54 — REGNUM Нападение на военнослужащих совершили боевики на северо-востоке Буркина-Фасо, сообщает 9 мая Agence France-Presse.

Инцидент произошёл накануне, 8 мая. Боевики напали на военных, сопровождавших грузовики с продовольствием. При этом трое военных были ранены.

Также боевики напали на мирных жителей деревни Тин-Акофф, убив троих человек. Кроме того, есть раненые и пропавшие без вести.

Напомним, 7 мая Тин-Акофф также подверглась нападению боевиков: погибли в результате этой атаки 20 мирных жителей.

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