Москва, 9 мая, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до отрицательных значений ожидается в Московском регионе предстоящей ночью. Об этом сообщили 9 мая в пресс-службе Гидрометцентра России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

«10 мая в Московской области заморозки, температура ночью до — 2° C», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Москве и Подмосковье также объявлен повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует на период до 22:00 вторника, 11 мая.