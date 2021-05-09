Москва, , 21:20 — REGNUM Блогер Егор Шип поделился фотографиями, где он держится за руки с неизвестной девушкой. Он опубликовал несколько снимков в историях своего Instagram-аккаунта.

«Вместе навсегда», — подписал блогер на английском языке один из кадров. Имя девушки он не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что Егор Шип (настоящее имя — Егор Кораблин) — 19-летний TikTok-блогер и музыкальный исполнитель. Ранее он состоял в отношениях с блогером Валей Карнавал, но пара рассталась в 2020 году.

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