Страсбург, Франция, 9 мая 2021, 20:46 — REGNUM Европейские страны должны двигаться в сторону освоения космоса, исследования мирового океана, бороться с изменением климата, заявил 9 мая французский президент Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Выступая в городе Страсбурге (Франция), Макрон заявил: «Европа должна быть лидером в сокращении вредных выбросов в атмосферу».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон призвал страны ЕС усилить производство, больше вкладывать средств в инновации.
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