Екатеринбург, , 04:44 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл фейерверк в честь годовщины Великой Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Салют Екатеринбург.рф

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Торжественный салют запустили с трёх разных точек после завершения всех остальных мероприятий 9 мая. Залпы взлетели над акваторией городского пруда в центре Екатеринбурга, а также над Преображенским парком (Академический) и Летним парком (Уралмаш).

Фейерверк гремел в небе, а горожане встречали залпы салюта криками «Ура!» и аплодисментами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме провели торжественный парад Победы.

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