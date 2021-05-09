Ижевск, , 20:45 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Шайхенура Мулина. Во встрече приняла участие большая семья ветерана — у него восемь внуков и девять правнуков.

Пресс-служба правительства Удмуртии

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Родился Шайхенур Мулин в 1923 году в деревне Уляды Актанышского района Татарской АССР. С 1942 по 1944 год он служил составе действующей армии в 33-й дивизии 164-го полка в Калининском фронте, затем был тяжело ранен и направлен в госпиталь в Горьковской области (сейчас — Нижегородская область). После участия в Японской войне остался служить на Дальнем Востоке. После демобилизации в 1947 году он приехал в Ижевск. В 1948 году был направлен на службу в МВД Удмуртии. Ветеран награждён Орденом Великой Отечественной войны, Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Сейчас он является активистом Совета ветеранов МВД, активно посещает открытие уроки, рассказывая подрастающему поколению о событиях Великой Отечественной войны, которые он видел собственными глазами.

«Всю жизнь вы посвятили служению Родине и народу. Мы должны как можно больше рассказывать о вашем подвиге молодёжи и подрастающему поколению, приводить в пример. Я рад видеть вас в бодром здравии, даже в таком возрасте вы успеваете задавать всем высокую планку, в том числе и нам», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая Бречалов в ходе торжественного парада, посвящённого Дню Победы, приветствовал участников праздничного шествия, ветеранов и жителей республики. Он напомнил, что около 400 тыс. уроженцев республики сражались на фронтах Великой Отечественной. Удмуртия приняла на своей территории около 50 промышленных предприятий из оккупированных республик Советского Союза — Украины и Белоруссии, — а также из Московской и Ленинградской областей, с Урала и из Сибири.

В годы войны в республике велась главная стройка — железная дорога Ижевск-Балезино протяженностью около 150 км. Новая линия стала кратчайшим путем между северным Уралом и районами Казанской железной дороги, Поволжья и Юга.

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