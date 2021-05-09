Воронеж, , 20:39 — REGNUM Мотопарад состоялся в Воронеже в честь Дня Победы 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

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В 13:00 колонна стартовала от места сбора, у Памятника танкистам — защитникам Воронежа на проспекте Патриотов, по улице Ворошилова мимо легендарного МиГ-21, затем — мимо мемориального комплекса «Чижовский плацдарм», а финальной точкой стала Адмиралтейская площадь, где состоялся мотофестиваль «Дивизион».

На Адмиралтейской площади в рамках мотопарада работало несколько площадок: выставка мотоциклов, площадка с выступлением мастеров стантрайдинга — экстремального направления в мотоспорте, площадка для детей, а также водное шоу с участием флайбордистов и гидроциклистов в акватории водохранилища. В 19:00 здесь же открылся Десятый международный фестиваль искусств «Огни Победы».