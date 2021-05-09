Москва, , 21:19 — REGNUM Популярный исполнитель Егор Крид поделился с подписчиками депрессивным видео. Он опубликовал запись в своём TikTok-аккаунте.

«Я полностью измотал себя. Сейчас у меня нет никаких чувств. Я больше ничего не жду от людей. И мне плевать, кого я теряю, а кого нахожу», — говорит Крид в закадровом тексте. Подписчики в комментариях подозревают, что причиной безразличия певца стал разрыв отношений с блогером Валей Карнавал.

«Лучше бы встретились вживую и как следует поговорили бы, и разобрались бы во всём. А то устраивают непонятные игры в соцсетях», — прокомментировал пользователь torge.

«Пожалуйста, с Карнавал помиритесь. Вы классная парочка, потом уже будет поздно», — написала K Jolonbaeva.

«Хватит писать про Валю. У него могут быть другие проблемы помимо Вали», — считает пользователь библ.

Ранее Егор Крид сменил имидж. Он коротко постригся и покрасил волосы в белый, из-за чего пользователи Сети обвинили его в подражании блогеру Дане Милохину.

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