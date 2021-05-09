Лондон, , 20:29 — REGNUM 9 мая в Лондоне на «Олимпийском стадионе» в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги по футболу «Эвертон» (Ливерпуль) одержал минимальную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте встречи забил 25-летний форвард «ирисок» и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин после передачи Бена Годфри. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Мяч, забитый в этом встрече, стал для Калверта-Льюина двадцатым в текущем сезоне во всех турнирах (15 — в АПЛ, 2 — в Кубке Англии, 3 — в Кубке Английской Лиги). Форвард перешел в «Эвертон» летом 2016-го года из «Шеффилда» за 1,8 миллиона евро.

Желтые карточки: Томаш Соучек — 72, Джесси Лингард — 75, Аллан — 77.

Статистика матча («Вест Хэм"/ «Эвертон»)

Удары 8/5

Удары в створ 0/3

Владение 67%/33%

Угловые 5/6

Нарушения 8/10

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл (Фредерикс, 59'), Цоуфаль, Доусон, Диоп, Бенрахма (Ярмоленко, 73'), Лансини (Боуэн, 43'), Лингард, Форналс, Соучек, Антонио.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мина (Холгейт, 62'), Годфри, Аллан, Сигурдссон (Делф, 85'), Коулман, Динь, Дэвис, Ришарлисон (Кинг, 84'), Калверт-Льюин.

«Эвертон» одержал шестнадцатую победу в сезоне в рамках АПЛ, набрал 55 очков и укрепился на восьмой позиции. «Вест Хэм» с 58-ю очками идет тремя строчками выше.