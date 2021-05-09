Ереван, , 20:20 — REGNUM Шествие к военному пантеону «Ераблур», где захоронены погибшие в Карабахских войнах, состоялась в Ереване 9 мая, сообщает Sputnik.

Шествие, в котором приняла участие в основном молодёжь, выдвинулось с площади Шарля Азнавура в Ереване. Участники несли флаг Нагорного Карабаха длиной 125 метров.

Напомним, на военном кладбище «Ераблур» похоронены армянские военнослужащие, которые погибли во время войн в Нагорном Карабахе. 9 мая в Армении празднуют не только победу в Великой Отечественной войне, но и формирование Армии обороны Нагорного Карабаха.