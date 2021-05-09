Москва, , 21:19 — REGNUM Актёр Иван Охлобыстин написал пост о своём отношение к Иосифу Сталину. Он опубликовал фотографию вождя Советского Союза в своём Instagram-аккаунте 9 мая.

https://www.instagram.com/p/COplYVOLa77/

«Мой отец считал Сталина великим человеком. Я верный сын своего отца и я тоже так считаю… Слава Сталину!» — написал актёр. Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на слова Охлобыстина.

«С Днём Победы! Сталин великий человек», — считает well281183.

«Думаю Господь простит Вас, Иван! А мне только печалиться остаётся! Я верила вам! Очень жаль», — поделилась vinzakinza.

«И мой покойный дед прошедший всю войну так считал, а я ему верю», — прокомментировал belyaev.1981.

«Испанский стыд», — выразил своё мнение jjj2040.

ИА REGNUM напоминает, что Иван Охлобыстин — актёр кино и телевидения, кинорежиссёр и писатель, является креативным директором компании Baon. Он был служителем Русской православной церкви, но с 2010 года временно отстранён от служения по собственному желанию

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