Омск, , 20:09 — REGNUM Около сотни сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС задействованы в поисках пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который два дня назад уехал в лес на квадроцикле и пропал. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая министр здравоохранения Омской области на квадроцикле выехал с территории охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Назад он не вернулся.

Сперва мужчину искали его товарищи, но вскоре они обратились в полицию. Были привлечены силы и средства Росгвардии, полиции и МЧС. Сегодня, в результате поисковых мероприятий в 6,5 километрах от базы в болоте нашли квадроцикл, на котором уехал Мураховский. Самого министра пока не обнаружили.

Поиски осложняет труднодоступная местность с заболоченными участками. Привлечены техника повышенной проходимости и вертолеты. Вскоре в район поисков прибудут волонтеры, зона поиска расширяется.

Напомним, что Мураховский стал министром здравоохранения Омской области в конце 2020 года, до этого он был главным врачом омской больницы скорой медицинской помощи №1. Именно в эту больницу в августе 2020 года был госпитализирован оппозиционный блогер Алексей Навальный.