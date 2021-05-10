10 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Колчин, , 04:43 — REGNUM В Свердловской области День Победы 2021 года прошёл в условиях коронавирусных ограничений. И всё равно в самых разных городах к этому празднику были приурочены мероприятия, которые собрали сотни, тысячи людей. Этому способствовала и погода — на улице уже настоящее лето.

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Основные торжества, что вполне закономерно, прошли в Екатеринбурге. Утром на Широкореченском мемориале прошла торжественно-траурная церемония «Память». Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица возложили цветы к мемориалу.

Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Затем центр празднования сместился на площадь 1905 года. Там состоялся традиционный парад Победы. Но перед ним по уже устоявшейся традиции первыми на главную площадь города прибыли ветераны Великой Отечественной войны. Во главе колонны находился председатель совета ветеранов области и генерал-майор в отставке Юрий Судаков, а копию знамени Победы, как и прежде, провёз участник Белорусской наступательной операции «Багратион» Дмитрий Суворов, который одним из первых ворвался в Минск.

Ветераны прибывают на площадь Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ветераны прибывают на площадь Алексей Колчин © ИА REGNUM Ветераны прибывают на площадь Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парадные расчеты на площади 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Линейные занимают свои места Алексей Колчин © ИА REGNUM

ЛинейныйJPG Алексей Колчин © ИА REGNUM

Суворовцы начинают парад Алексей Колчин © ИА REGNUM

Суворовцы начинают парад Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рота почетного караула Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рота почетного караула Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство Алексей Колчин © ИА REGNUM Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство Алексей Колчин © ИА REGNUM

Военнослужащие во время прохождения парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следом за ветеранами прошли участники локальных военных конфликтов. В пешей колонне прошагали лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы Центрального военного округа, а также сотрудники силовых ведомств, десантники, курсанты военных вузов. Затем прошла механизированная колонна. Её возглавил прославленный танк Т-34. А потом над Екатеринбургом пронеслась транспортная и боевая авиация, в том числе вертолёты Ми-26, Ми-24 и Ми-8, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12 и Ан-26, а также истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые самолёты-разведчики Су-24МР.

Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство Алексей Колчин © ИА REGNUM Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство Алексей Колчин © ИА REGNUM

Рота почетного караула демонстрирует свое мастерство Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ветеран наблюдает за авиацией Алексей Колчин © ИА REGNUM

Командующий ЦВО Александр Лапин и полномочный представитель президента в УРФО — Владимир Якушев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пролет Авиации над площадью 1905 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Т-34 возглавляет механизированную колонну Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также отметим, что впервые в параде в Екатеринбурге участвовала кавалерийская группа. Всадники, одетые в историческую форму, пронесли боевые знамёна дивизий, которые были сформированы в Уральском военном округе и размещались здесь в годы войны.

Кавалеристы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кавалеристы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Устранение последствий прохода кавалерии Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также все желающие могли посетить выставку военной техники и выставку ретроавтомобилей. Кроме того, в городе состоялась акция «Вспомнить всех поимённо», Также в течение дня на разных площадках были концерты и показы военных фильмов. Звучали песни военных лет. А завершилось празднование Дня Победы традиционным салютом.

Праздничный фейерверк Алексей Колчин © ИА REGNUM

Праздничный фейерверк Алексей Колчин © ИА REGNUM