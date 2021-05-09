Монако, , 20:00 — REGNUM 9 мая в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» в рамках 36-го тура французской Лиги 1 по футболу «Монако» одержал минимальную победу над «Реймсом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте встречи забил Элиот Матазо после передачи Виссама Бен-Йеддера. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили Маршалл Мунести, Бенуа Бадиашиле, Гильермо Марипан и Александр Головин.

24-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин вышел на поле на 80-й минуте вместо Виссама Бен-Йеддера. WhoScored оценил игру футболиста на 6,35 балла. За 10 минут, проведенных на поле, Головин отметился двумя успешными обводками.

Составы команд:

«Реймс»: Райкович, Фас, Конан, Абдельхамид, Фоке, Шавалерен, Мунести, Кассама (Кутеса, 65'), Диа (Сирхейс, 86'), Мбуку (Туре, 75'), Кафаро (Флипс, 66').

«Монако»: Лекомт, Марипан, Дисаси (Сидибе, 65'), Бадиашиле, Тчуамени, Энрике, Фофана, Агилар, Бен-Йеддер (Головин, 80'), Фолланд, Матазо (Мартинш, 65').

«Монако», одержав 23-ю победу в сезоне и набрав 74 очка, вернулся на третью позицию. «Реймс» с 42-мя очками идет на тринадцатом месте.