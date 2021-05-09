Владикавказ, , 19:54 — REGNUM В Северной Осетии в преддверии Дня Победы назвали улицу именем Героя Советского Союза Сардиона Козонова. Он был удостоен высокой награды за операцию по форсированию Днепра в 1943 году. Теперь в честь героя названа улица в городе Владикавказе.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Инициатором проведения акции «Улица Героя» стал Общероссийский народный фронт. Памятную табличку с именем Сардиона Козонова установили в ходе торжественной церемонии на здании школы № 44. Право открыть ее предоставили ветеранам, представителям городской администрации и активистам ОНФ. Почетными гостями церемонии стали дочь Героя Советского Союза, внуки и правнуки.

Как отметили в ОНФ, за два года с начала проведения акции «Улица Героя» в разных субъектах РФ были названы именами Героев Советского Союза 132 улицы, шесть скверов, две аллеи и четыре парка.