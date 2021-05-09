9 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Арсен Шаяхметов, , 21:00 — REGNUM Региональные медиа всё чаще стремятся сформировать собственную информационную повестку. К сожалению, иногда закладываемые смыслы провоцируют напряжённость между субъектами, что мы видим сегодня на примере Татарии и Башкирии, где ряд активных национальных организаций и общественников накануне переписи населения взялись обвинять друг друга во всех «смертных грехах». Задача региональных властей обеих республик в этой ситуации будет состоять в максимальном купировании любых деструктивных проявлений, возникающих на национальной почве.

Степан Карпов. Дружба народов. 1924

Главные конкуренты в ПФО

История социально-экономического, политического, спортивного и иного противостояния Башкирии и Татарии уходит своими корнями ещё в советское прошлое, но с новой силой противостояние начало проявляться в начале 2000-х, когда обе республики, преодолев проблемы 1990-х, стали демонстрировать заметные темпы роста, превратившись в региональных лидеров Поволжья.

Как отмечает политолог Николай Евдокимов, «политические режимы двух республик с самого начала были похожи — автократии во главе с харизматичными лидерами, старавшимися проводить, насколько это было возможно, независимую от центра политику».

Николай Евдокимов Карта Республики Татарстан «Но в экономическом отношении Татарстан довольно быстро оторвался от конкурента, что связано как с объективными, так и с субъективными факторами. Одной из главных причин было сильное татарское лобби в Москве. Ничего сопоставимого у Башкирии на было. Возможно, осознавая своё социально-экономическое преимущество, Татарстан стал регулярно предъявлять претензии Башкирии по поводу «ошибок» последней во внутриполитическом курсе, чаще всего — в национальной политике. Разумеется, это не носило прямого характера, а было следствием давления общественности и СМИ Татарстана. Но все прекрасно понимают, что наиболее крупные медиа в обеих республиках управляются властью. Конечно, это не нравится руководству Башкирии, тем более что в этой республике национальная политика во многом сводится к укреплению идентичности и в целом направлена на формирование позитивной повестки и образа региона как общего дома для всех этносов».

Руководитель «СеменовКонсалтинг» политолог Александр Семенов замечает: обострение межнациональных отношений всегда связано с целым рядом факторов — исторических, территориальных, экономических, политических.

«Но триггером, спусковым курком для них всегда выступают внутри‑ и межэлитные конфликты. В такой ситуации национальные элиты и контрэлиты начинают актуализировать все прошлые причины межнациональных обострений для достижения своих целей.

Что касается взаимоотношений как внутри, так и между татарскими и башкирскими элитами, то они всегда были непростыми. Представителям социальных наук известен феномен активизации националистических стереотипов и дискриминации на основе малых различий. Именно поэтому наиболее сильные межнациональные конфликты возникают между соседями. И сейчас видно, что некоторые представители башкирских и татарских элит пытаются активизировать межнациональное обострение.

Элитное сборище Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Александр Семенов Такие игры очень опасны и требуют решительных действий со стороны федеральных властей. Вместе с тем сам факт потенциального обострения межнациональных конфликтов говорит о том, что есть серьезные недоработки в молодежной и образовательной политике в плане формирования общегосударственной гражданской идентичности. И пока будут такие недоработки, то всегда будут находиться представители различных национальных и региональных элит, которые будут пытаться играть на обострениях для достижения своих целей. Особенно в такой полиэтнической и поликонфессиональной стране, как наша».

Что не так со стелами башкирских родов?

В очередной раз ситуация начала обострятся весной этого года, когда стороны обменялись уколами в связи с проведением в отдельных образовательных учреждениях Башкирии акции «Татарча диктант», которая не была согласована с властями республики. В свою очередь в Башкирии прозрачно намекнули, что «Международный диктант по башкирскому языку» пытались сорвать хакеры из соседней республики. Ещё ранее правительство Башкирии разместило на въезде в собственные муниципальные районы новые стелы с информацией о том, какие башкирские племена исторически проживали на этой территории. Стелы были размещены в том числе в западных районах республики. В Татарии это восприняли как очередную попытку «башкиризации» татарского населения.

Политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что акция со стелами — не что иное, как попытка властей Башкирии укрепить идентичность.

«Любое руководство Башкирии заинтересовано в развитии башкирской идентичности. Это важный фактор социальной стабильности в республике. При этом мы видим усиление информационного давления со стороны Татарстана на соседние республики. С учётом того, что татарская нация вторая по численности в России — это значимый фактор общественно-политической жизни. Мы видим усиление татарского лобби в правительстве России в лице Марата Хуснуллина и продавливание антипопулярной темы с льготной ипотекой, которая ведёт к повышению цен на недвижимость и фактически снижению доступности жилья.

Национализм в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Михайличенко Татарстанские элиты — образцовые в масштабе России, и их способность укрепляться не вызывает сомнений. Но в этом процессе не стоит забывать и о межнациональном балансе. Нынешний анализ медиаполя напоминает мне формулу Наполеона, который в детстве первым задирался к своим братьям и первым же бежал жаловаться матери. В данном случае мы видим усиление попыток информационного и прочего давления на Башкирию с целью повлиять на внутреннюю политику республики. Тут уже и недалеко до роли «защитников татарского этноса», который в Башкирии никто не ущемляет. Вряд ли федеральный центр заинтересован в таких конфликтах и символических интервенциях».

Ситуация вызывает озабоченность прежде всего из-за приближающейся переписи населения. В постсоветское время ни одна перепись не заканчивалась без претензий со стороны Татарии в том, что значительная часть татар записывается башкирами. Но справедливости ради нужно отметить, что численность башкир в Татарстане, в том числе в восточных районах, крайне незначительная. В то время как татары — третий по численности этнос в Башкирии.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков отмечает:

«Для части представителей медийно-экспертной среды, деятелей культуры и общественных активистов и в Башкортостане, и в Татарстане национальная тема — значимая возможность, чтобы оставаться в политической и информационной повестке. Они ориентируются, прежде всего, на целевую аудиторию в своих регионах и этнических общинах. Не будем забывать, однако, что с момента проведения предыдущей переписи населения (в 2010 году) возможностей у медийных фигур регионального уровня попасть в федеральную информационную повестку стало больше — особенно если речь идёт о представителях регионов, где есть города с населением более миллиона человек и местные СМИ со значительной аудиторией».

Башкирия (2) Иван Шилов © ИА REGNUM

Азата Бадранова и Татарстана Василя Шайхразиева, фактически вступавших в заочную полемику в конце 2020 года. Нельзя исключать публичных встреч уже на уровне глав двух республик на пике проведения переписи и завершающих этапах парламентской кампании — например, в конце августа — первой половине сентября 2021 года». Михаил Нейжмаков «В целом, по сравнению с 2010 годом, у общественных активистов и представителей медийно-экспертной среды на уровне регионов появились и дополнительные стимулы, чтобы использовать тему переписи населения для повышения своей узнаваемости. Центр, скорее всего, постарается пресечь вовлечение в публичные конфликты официальных лиц из руководства регионов, подтолкнув их к шагам, демонстрирующим открытость к диалогу — например, по примеру состоявшейся в январе 2021 года в Уфе встречи вице-премьеров Башкортостанаи Татарстанафактически вступавших в заочную полемику в конце 2020 года. Нельзя исключать публичных встреч уже на уровне глав двух республик на пике проведения переписи и завершающих этапах парламентской кампании — например, в конце августа — первой половине сентября 2021 года».

К счастью, первые лица регионов ведут себя сдержанно и не ввязываются в обмен уколами, что позволяет надеяться, что два близких по своей культуре и менталитету народа найдут возможность для конструктивного обсуждения возникающих вопросов. Очевидно, что обсуждение национальных вопросов требует умеренности, а не конфликтности, иначе рост напряжения может быть очень быстро использован заинтересованными силами как внутри страны, так и за её пределами.