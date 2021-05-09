Москва, , 19:47 — REGNUM Гиперзвуковые ракеты, вооружение на новых физических принципах и боевые системы с искусственным интеллектом составят приоритетные направления новой государственной программы вооружения (ГПВ) на период 2024—2033 годы, заявил 9 мая замглавы правительства РФ Юрий Борисов в интервью агентству «Интерфакс».

"Основными приоритетами будут такие направления как развитие средств высокоточного оружия, в том числе гиперзвукового, внедрение робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах», — сказал Юрий Борисов.

При этом он пояснил, что развитие российской военной техники будет «в значительной степени ориентировано на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов оружия, а также систем управления на основе искусственного интеллекта».

Замглавы правительства РФ отметил, что разработка новой государственной программы вооружения уже идет и закончится в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой ГПВ могут решаться вопросы создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), перспективного авиационного комплекса шестого поколения, перспективного вертолета для армейской авиации и новых систем вооружения для этой воздушной техники.

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