Москва, 11 мая, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Виктор Михайлович Петров (1925—1997) воевал с октября 1943 года. Был ранен, освоил несколько фронтовых специальностей: снайпера, минера, сапера, разведчика. Награжден орденом Славы 3-й степени.

Виктор Михайлович Петров

К весне 1945 года в звании сержанта служил разведчиком взвода пешей разведки 146-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии в 28-й армии.

24 апреля 1945 года, во время штурма Берлина со своим отделением обеспечил переправу дивизии через Тельтов-канал, принимал активное участие в разведке и подавлении огневых позиций и узлов сопротивления немцев.

Спустя пять дней в составе передового батальона содействовал захвату нескольких домов в германской столице. Был вновь ранен, но остался в строю. Из трофейных фаустпатронов сжег 2 неприятельских танка. За шесть дней городских боев уничтожил 91 немецкого солдата и офицера и 65 взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года сержант был удостоен звания Героя Советского Союза и медали Золотая Звезда (№ 6194).

После Победы Петров продолжил службу в армии в составе войск Архангельского гарнизона. Демобилизовавшись в 1950 году, остался в городе. Работал в управлении пожарной охраны.