Оренбург, 9 мая, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Оренбурге 9 мая с дома 25 на ул. Советская упала часть парапета, сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

На место ЧП выезжали представили администрации и Управляющей компании «Постникова». Территорию, где произошло обрушение, огородили. К концу дня площадку обещали привести в порядок.

Проводятся оценка и экспертиза, а также мероприятия по недопущению повторного падения элементов парапета. «По факту содержания общедомового имущества будет организован муниципальный контроль, также будет написано обращение в Госжилинспекцию для проведения проверки», — сказали в мэрии.