Минск, , 19:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что жителей республики попытались столкнуть «лоб в лоб», и призвал прекратить совершенно ненужное противостояние. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 9 мая, на церемонии чествования государственных герба и флага Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Kremlin.ru

По словам Лукашенко, начался период жесткого передела мира, и в этой ситуации нельзя отдать или подарить страну кому-либо.

«Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси. И только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать, мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия — это суверенное государство, и это нужно беречь, ведь жителям Белоруссии впервые за тысячелетие «выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей», считает Лукашенко.

Президент отметил, что жителям Белоруссии никто не подарит другой земли, и это нужно понимать. Современную эпоху Лукашенко охарактеризовал как период жесткого передела мира.

«Начался жестокий, кровавый порой, передел мира. Не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться, только оступиться — и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку, потому что мы волею-неволею судьбы и господа расположены на геополитическом изломе. Мы всегда становились ареной чужих войн, нас топтали, убивали — и стариков, и детей, и младенцев. Неужели кому-то хочется повторить это в Беларуси?» — сказал Лукашенко.

Политик подчеркнул, что государственный герб, флаг, гимн, а также День Победы — это неразрывно связанные между собой символы независимости белорусского народа. Он призвал своих политических противников признать эти символы и сделать так, чтобы они стали залогом единства и согласия.

Что касается бело-красно-белого флага, под которым ходит оппозиция, то это флаг коллаборационистов, пособников нацистов, карателей.

«И мы, белорусы, никогда не примем цвет предательства своей Родины, цвет пособничества убийцам и палачам белорусского народа», — сказал Лукашенко.

Напомним, что во второе воскресенье мая в Белоруссии отмечают День государственного герба и государственного флага.