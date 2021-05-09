Ставрополь, , 19:33 — REGNUM В День Победы в Ставропольском крае состоялось выступление тысячеголосого детского хора «Поющая юность Ставрополья». На Крепостной горе участники праздничного выступления спели гостям праздника песни военных лет и песни о войне: «Катюшу», «День Победы» и другие. Об этом сообщил 9 мая губернатор края Владимир Владимиров.

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"Это их «Спасибо!» за мирное детство и благодарность ветеранам-победителям. Юное поколение Ставрополья знает свою историю, помнит и гордится Героями. А мы — гордимся нашими детьми!» — написал он на своей странице в Instagram.

К выступлению детей присоединились взрослые. Поддержали праздничное настроение жителей Ставрополья своим выступлением участники народного хора ветеранов войны и труда «Факел».