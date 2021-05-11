Москва, 11 мая, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Иван Трофимович Зинченко (1921—1943) воевал с июля 1941 года.

Иван Трофимович Зинченко

К лету 1943 года в звании старшего сержанта командовал пулеметным взводом мотострелкового батальона 1-й механизированной бригады 3-го механизированного корпуса в 1-й танковой армии.

В ходе Курской битвы 7 июля 1943 года защищал стратегически важную высоту 254.5 у хутора Сырцово (Яковлевский район Белгородской области). Взвод неоднократно подвергался атакам вражеской бронетехники. Во время одной из атак старший сержант подбил средний танк, но следующий танк, а им оказался тяжелый «тигр», Иван Трофимович сумел остановить лишь ценой собственной жизни.

Вот как описан его подвиг в мемуарной книге генерал-полковника танковых войск Давида Драгунского: «старший сержант сразу понял, какую страшную опасность несет эта стальная махина пулеметным точкам его взвода. Мгновенно обвязавшись противотанковыми гранатами и взяв еще по гранате в каждую руку, он с возгласом «Прощайте, друзья! Мстите за меня, за мою Родину — Украину!» бросился под гусеницы «тигра».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1944 года старший сержант Зинченко был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.