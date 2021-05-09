Новочеркасск, Ростовская область, , 19:29 — REGNUM Посмотреть военный парад Победы в Новочеркасске пришли 2900 зрителей, сообщили ИА REGNUM в администрации казачьей столицы. Это почти на тысячу человек больше, чем в областном центре, где был установлен лимит 2000 зрителей.

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона Mil.ru

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Торжественным маршем в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по проспекту Платовскому прошли около тысячи военнослужащих, кадет. Традиционно возглавила пешую колонну рота барабанщиков. В состав механизированной колонны во главе с легендарным танком Т-34 вошли более 60 единиц боевой техники и машин.

Парад завершился маршем сводного оркестра Новочеркасского гарнизона, исполнившего песню «День Победы».