Москва, , 07:17 — REGNUM Валий Хазиахметович Хазиев (1925−1995) в армии должен был стать пулеметчиком, но обстановка на фронте не позволила молодому человеку закончить пулеметное училище в Татищево (Саратовская область) и в июне 1944 года он прибыл на фронт.

Валий Хазиахметович Хазиев

Воевал в звании красноармейца стрелком 1126-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии в 43-й армии. Освобождал Белоруссию, более десяти раз успешно ходил в разведку.

25 июня 1944 года одним из первых форсировал Западную Двину в районе деревни Гринево (Шумилинский район Витебской области). Быстро сориентировавшись на берегу, красноармеец, скрываясь за кустами, подполз к амбразуре вражеского дзота и противотанковой гранатой заставил его замолчать. Вскоре им была уничтожена еще одна пулеметная точка. Смелые действия Валия Хазиахметовича дали возможность успешно осуществить переправу полку и занять плацдарм. Несмотря на полученное в ходе защиты новой позиции ранение, он не покинул поля боя до полного выполнения боевого задания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года красноармейцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1066).

Хазиев демобилизовался в 1949 году. Поселился в городе Зеленодольск (Татарстан), где работал в милиции.

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