Москва, , 19:27 — REGNUM Германия продолжает вести переговоры о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили 9 мая в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны», — приводится комментарий представителя РФПИ в официальном телеграм-канале «Спутник V».

Ранее сегодня газета Bild сообщила со ссылкой на рабочую группу министерства здравоохранения ФРГ о том, что российско-германские переговоры по поставкам вакцины зашли в тупик по ряду причин.

Издание отметило, что переговоры осложняют высокие требования к регистрации вакцины со стороны европейского регулятора, трудности с закупкой сырья у российской стороны и тяжёлая ситуация с коронавирусом в Индии, которая также ожидает поставок «Спутник V».

Представитель РФПИ заявил, что информация в немецком издании «не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и другие вакцины на европейский и другие рынки».

«За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — отмечено в комментарии.

В фонде добавили, что переговоры продолжаются и вакцина «может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны».