Валенсия, Испания, , 19:23 — REGNUM 9 мая «Валенсия» со счетом 3:0 разгромила «Реал Вальядолид» в рамках 35-го тура испанской Примеры 2020/21 по футболу. Игра проходила в Валенсии на стадионе «Месталья». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «летучих мышей» отметились Максимилиано Гомес (45+1', 48') и Тьерри Коррейя (89'). Голевую передачу на 22-летнего португальца отдал нападающий сборной России Денис Черышев

Составы команд:

«Валенсия»: Силлессен, Паулиста, Диакаби, Гильямон, Коррейя, Гедеш (Черышев, 77'), Солер (Хасон, 86'), Гайя, Васс (Олива, 86'), Кан Ин (Рачич, 65'), Гомес (Гамейро, 77').

«Реал Вальядолид»: Масип, Санчес (Кико 70'), Ямик, Янко (Кодро, 70'), Оласа, Алькараз (Хервиас, 59'), Меса, Мичел (Перес, 70'), Вайсман, Плано, Филипе (Андре, 58').

«Валенсия» одержала победу, набрала 39 очков и поднялась на 13-ю позицию. «Реал Вальядолид» с 31-м очком остался на семнадцатом месте.