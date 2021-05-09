Майкоп, 9 мая, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Адыгее прошли торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Местом центральных событий этого дня стал мемориал в городе Майкопе.

Kremlin.ru Мурат Каральбиевич Кумпилов, глава Республики Адыгея

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с войны, после этого перед участниками митинга прошли парадным маршем расчеты военнослужащих Майкопского гарнизона, сотрудников управлений МВД, МЧС, Росгвардии и юнармейцы. Состоялось возложение цветов и венков к мемориалу павшим за Родину и Вечному огню.

Глава республики Мурат Кумпилов, поздравив участников митинга с Днем Победы, напомнил, что забывать о страданиях народа и его подвиге в годы войны нельзя.

«В этот день мы отдаем дань памяти подвигам наших прадедов и дедов, чьи мужество, героизм и сплоченность помогли отстоять свободу и независимость Родины. Мы не должны забывать о той страшной цене, которую заплатил наш многонациональный народ за свободу. Мы скорбим по всем, кто не вернулся с войны», — приводит слова Кумпилова его пресс-служба.

Завершится празднование Дня Победы в Адыгее праздничным фейерверком, который состоится в 22:00 на мемориальном комплексе «Площадь Дружбы» в Майкопе.