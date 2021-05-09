Лос-Анджелес, США, , 19:58 — REGNUM Американский актёр Джим Керри разыграл лотерею на съемочной площадке фильма «Соник в кино 2». Об этом 9 мая сообщает издание Peopletalk.

По данным издания, победителем лотереи стал один из операторов съёмочной группы, получивший в качестве приза автомобиль Chevy Blazer RS. По словам Керри, таким образом он хотел поблагодарить коллектив за их тяжёлую работу над фильмом.

ИА REGNUM напоминает, что выход второй части «Соника в кино» планируется в 2022 году. Фильм основан на видеоигре от компании Sega, впервые появившейся в 1991 году.

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