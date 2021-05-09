Ростов-на-Дону, , 19:09 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» организовали участники военного парада в Ростове-на-Дону. Портреты фронтовиков подняли в небо честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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В шествии «Бессмертного полка» приняла участие авиация Южного военного округа. В небе над Ростовом-на-Дону в парадном строю пролетели портреты бойцов Красной армии, пишет портал Don24.ru со ссылкой на пресс-службы ЮВО. В кабинах самолётов и вертолётов лётчики разместили фотографии родственников, сражавшихся с врагом в годы войны.

Напомним, что шествие «Бессмертного полка» из-за пандемии второй год подряд проводится в режиме онлайн. Пользователи социальных сетей публикуют портреты своих ветеранов.

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