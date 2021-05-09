Салехард, , 19:09 — REGNUM Из ЯНАО 50 спасателей направлены в Тюменскую область для ликвидации природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба главы Ямала.

По данным Авиалесоохраны, в Тюменской области действует 18 природных пожаров на площади 12 277 гектаров. Режим ЧС введён на территории Аромашевского района. В ближайшую неделю на территории всей Тюменской области будет наблюдаться дефицит осадков и усиление ветра.

Так как в ближайшее время в Ямало-Ненецком автономном округе пожароопасная обстановка не прогнозируется, местные спасатели откликнулись на просьбу тюменского губернатора Александра Моора о помощи в тушении разбушевавшихся лесных пожаров. Ранее к ликвидации природных пожаров в Тюменской области откликнулись спасатели из Югры.

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