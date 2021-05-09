Челябинск, , 19:08 — REGNUM В Челябинской области сестра ветерана Великой Отечественной войны десять лет не могла добиться от чиновников обновления на его могиле надгробного памятника. Об этом сообщает областное отделение ОНФ.

Херлуф Бидструп. Человек и бюрократия

Николай Иванович Матаев умер в 1995 году. в последние десять лет памятник на его могиле разрушился. Его сестра неоднократно пыталась добиться помощи от разных ведомств, но без особого успеха. Причинами оказались бюрократические и законодательные барьеры.

Гражданка обратилась в ОНФ и там выяснили, что по ныне действующему законодательству за государственный счёт памятники устанавливают лишь тем ветеранам войны, которые скончались в период с 1990 по 1992 годы и после 31 декабря 2001 года. Общественникам пришлось скинуться и самим обеспечить установку памятника на могиле.

Член регионального штаба организации Сергей Ермаков не исключает, что подобный случай не единичен. «И очень хотелось бы, чтобы были преодолены законодательные барьеры и памятники устанавливались на могилы всех умерших ветеранов, независимо от года смерти», — отметил спикер.