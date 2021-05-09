Москва, 9 мая 2021, 19:59 — REGNUM Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своём Instagram-аккаунте видеоролик, посвященный Дню Победы. Пользователи социальной сети раскритиковали её, как актрису.
В ролике телеведущая предстаёт в роли женщины, ожидающей мужа с фронта. Однако его сослуживец сообщает, что супруг Бузовой погиб, спасая ему жизнь.
«Актриса погорелого театра», — написала angeli. shkaa
«Лучше, чем модные ролики снимать, где Оля, честно говоря, выглядит смешно, взяла бы и на честно заработанные деньги хотя бы двум или трем ветеранам денежно помогла», — считает пользователь kra. koshkina
«Особенно когда девушки все с бьюти макияжем. Печально видеть такие ролики», — прокомментировала yulyatyurina.
«Какой стыд», — высказал своё мнение пользователь pahshah.
Ранее Ольга Бузова сообщила, что её выписали из московской больницы. «Мой лечащий врач отпустил «болеть» меня домой», — написала она в своём Instagram-аккаунте.
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