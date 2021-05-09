Москва, , 18:59 — REGNUM Депутат германского бундестага от Левой партии Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться российской вакциной «Спутник V», а также посетил парад Победы. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает РИА Новости.

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Дэм сообщил, что приехал в Москву специально, чтобы привиться российской вакциной «Спутник V». Он подчеркнул, что не боится прививаться российской вакциной, а недопуск «Спутника V» в Германию связан исключительно с политическими причинами.

«Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей», — заявил депутат бундестага.

Также Дэм отметил, что он занимался медициной и психологией и считает классическую векторную вакцину, каковой является «Спутник V», более безопасной для организма человека, чем более современные РНК-вакцины.

Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и МИА «Россия сегодня» организовали посещение депутатом бундестага Дэмом парада Победы в Москве. С ним также был пресс-секретарь парламентской фракции «Левых» Михаэль Шлик.

По словам Шлика, он старается каждый год побывать на параде Победы в Москве, так как чувствует необходимость выразить благодарность за освобождение и победу над фашизмом.