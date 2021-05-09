Рим, , 18:57 — REGNUM 9 мая в Риме на «Стадио Олимпико» состоится матч 35-го тура итальянской Серии А 2020/21 по футболу «Рома» — «Кротоне». За час до матча команды объявили стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Фузато, Карсдорп, Ибаньес, Рейнолдс, Кумбулла, Кристанте, Пеллегрини, Педро, Дарбо, Мхитарян, Майораль.

«Кротоне»: Кордац, Големич, Магальян, Джиджи, Чигарини, Бенали, Молина, Мессиас, Реца, Уна, Нванкво.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Симоне Соццой.

После 34-х туров «Рома» с 55-ю набранными очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» с 18-ю очками занимает последнее место.

Последняя встреча этих двух команд завершилась уверенной победой «Ромы» со счетом 3:1. Забитыми мячами в той встрече отметились Борха Мойораль (8', 29') и Генрих Мхитарян (35').