Кабул, 9 мая 2021, 18:42 — REGNUM Траур объявлен в Афганистане 11 мая в память о погибших 8 мая в результате взрыва в Кабуле, передаёт 9 мая TOLOnews.
Соответствующее заявление сделал афганский президент Ашраф Гани, отметивший, что нападение на школу является преступлением против человечества.
Афганский президент напомнил, что, как правило, теракты в стране осуществляют группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нападением на школу террористы пытаются помешать просвещению молодёжи, напугать, лишить веры в будущее.
Президент Афганистана заявил, что семьи погибших получат денежные выплаты, а пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
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